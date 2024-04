Belgen in Luik zijn unaniem over Pogacar: "Ander niveau", "Veel te sterk" en "Niets aan te doen"

Achter Tadej Pogacar kleurden enkele Belgen de koers in Luik-Bastenaken-Luik. Maxim Van Gils en Mauri Vansevenant eindigden na een knappe koers in de top 10, ook Tiesj Benoot en Dylan Teuns spraken een woordje mee in La Doyenne.

Met derde plaatsen in Strade Bianche en Waalse Pijl en de vierde plaats in Luik kan Van Gils tevreden terugkijken op zijn voorjaar. "Ik was woensdag 3e en nu 4e, dat zijn toch mooie resultaten (steekt een extra snoepje in zijn mond)."

"Het is jammer dat ik net het podium mis van een van mijn favoriete koersen. Het is een Monument. En als Belg is deze koers toch ook extra speciaal. Maar al bij al mag ik toch ook trots zijn."

Aan de finish in Luik wou hij snel wat suikers innemen en begon met een mond vol snoep aan het interview: "Of het nodig is? Ik snoep wel graag, ja."

"Maar vanaf de VIP-tent voelde ik me weer goed en hoopte ik boven te komen met een klein groepje. Carapaz ging nog lang mee met Pogacar en misschien gingen die twee dan ook naar elkaar kijken, maar tevergeefs: hij was gewoon te sterk."

Van Gils was een van de bevoorrechte getuigen van dé aanval van Pogacar: "Na een goed traject in de afdaling vooraf kon ik als tiende opdraaioen op La Redoute, maar mijn benen voelden ervoor niet super en veel vertrouwen had ik er dus niet in."

"Maar ik had voldoende ruimte en dacht: blijven sprinten, bijven sprinten ... Dat loonde, want de rest viel stil en ikzelf kon weer enkele plaatsen opschuiven."

Het was een vreemde sprint voor plaats 3: "Heel veel snelheid kwam er niet meer aan te pas, maar ik probeerde de laatste punch wel nog uit de benen te duwen. Het was ook een hele lange sprint en op een bepaald moment werd ik voorbijgestoken door een heleboel renners."

Vansevenant moest alle truken bovenhalen in de sprint. "Het was een grote groep en dat maakte het moeilijk. Het was casino: van links naar rechts, elleboog tegen elleboog. Ik moest me in alle gaatjes wringen."

Net als in de Amstel Gold Race reed Mauri Vansevenant een dijk van een wedstrijd in Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd na een spectaculaire sprint beloond met de 6e plaats. "Ik ben heel tevreden", zei de renner van Soudal - Quick Step . "Ik wist dat podium moeilijk zou zijn en mikte op top 6."

Met zijn 4e plaats in de Amstel en de 6e plaats in Luik heeft Vansevenant zichzelf én zijn ploeg op de kaart gezet. "Dat is heel belangrijk voor mezelf en de ploeg. Ik moest mijn kansen grijpen, want we hadden geen echte kopman aan de start."

"Maar je weet ook dat als je Pogacar daar wil volgen, dat er dan een grote kans is dat je jezelf opblaast. Dan is het heel moeilijk om te recupereren. Ik heb er geen moment aan gedacht om proberen te volgen. Dat is een ander niveau, ik zat op de limiet en op mijn plaats."

Net voor de Waalse Pijl werd Benoot voor de tweede keer papa, toch kon hij nog resultaten rijden. "Ik ben wel tevreden met de benen die ik nog had. Een beetje rust is welgekomen nu. Ik ga het een weekje op het gemak doen en wat tijd met de familie doorbrengen."

Benoot zag net zoals iedereen een beresterke Tadej Pogacar. "Op La Redoute heb ik me bewust wat gespaard om op de top mee te zijn bij de groep achter Pogacar. Daar was niet veel aan te doen vandaag."

"Op de Roche-aux-Faucons was ik bij de 5 besten. Zo goed heb ik daar nog nooit naar boven gereden. Maar er was geen samenwerking in onze groep waardoor we met 25 sprinten om plaats 3. Dat is altijd moeilijk."

Net als in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl deed Tiesj Benoot ook in Luik-Bastenaken-Luik mee voor de prijzen. "Er zat meer in dan een 12e plaats vandaag. Ik voelde me de eerste 3-4 uren niet goed, maar kwam er echt door in de finale."

Dylan Teuns zat nooit echt in de wedstrijd, maar sprintte wel mee voor de derde plaats in de straten van Luik. "Aan Pogacar was helemaal niets te doen. Ik had niet meer veel jus in de benen op La Redoute", was de Belg van Israel-Premier Tech.

"Het was gewoon aanklampen. Vanaf dan hoopte ik gewoon om nog zo hoog mogelijk te eindigen. Ik kwam telkens uit de achtergrond terug samen met Mathieu van der Poel."

"Na die valpartij zat ik in de eerste groep. Net voor mij ging iemand van Lotto-Dstny eerst tegen de grond en ik kon er nog net langs." Daarna reed zijn ploeg Israel-Premier Tech vol door, al was dat ook zo voor de val.

"We hadden het plan vandaag om de wedstrijd in handen te nemen samen met UAE. Zo wilden we in positie zijn om niet achterop te raken. Het plan was zo ’s ochtends opgesteld en daar hebben we ons gewoon aan gehouden."

"We zouden niet vol-vol gaan, maar we wilden het heft in handen nemen vanaf net daarvoor, bij Vielsalm. Toen we gestopt waren op Haute-Levée, is de groep met Van der Poel en Pidcock ook nog terug kunnen keren."