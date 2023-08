OFFICIEEL: AS Roma bevestigt de transfer van Romelu Lukaku

"Toen ik sprak met de eigenaars van de club was ik onder de indruk van hun ambities. Nu is het tijd om te werken en match per match sterker te worden. Ik kijk ernaar uit om mijn ploegmaats te kunnen helpen."

"Als tegenstander heb ik al mogen proeven van de sfeer in het Stadio Olimpico en de passie van de supporters. Het is leuk dat ik daar nu ook deel van uitmaak."

"De ontvangst die ik hier gekregen heb van de club en van de supporters geven me nog meer motivatie om alles te geven voor mijn nieuwe ploeg", reageert Lukaku op de website van AS Roma.

Romelu Lukaku vertoefde al sinds dinsdag in de Eeuwige Stad om zijn transfer naar AS Roma af te ronden. De Rode Duivel werd dinsdagavond al medisch gekeurd, gisteren stond hij voor het eerst op het trainingsveld.

Sportief directeur Tiago Pinto is in de wolken met zijn nieuwste aanwinst. "We kunnen niet anders dan gelukkig zijn dat Romelu voor ons gekozen heeft. Met zijn komst beschikken we over meer ervaring, meer professionaliteit en een grotere drang om te winnen" klinkt het.