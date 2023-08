Radja Nainggolan verwelkomt Lukaku in zijn Rome (en praat over eigen toekomst): "Romelu mag mij altijd bellen"

De ene is al een god in Rome, de andere heeft alles om het straks ook te worden. Radja Nainggolan ziet Romelu Lukaku naar de club van zijn hart trekken: "De perfecte plek om zichzelf te herlanceren", verzekert de middenvelder. En hoe zit het ondertussen met zijn eigen toekomst?

Tijdens de hoogdagen kon je zijn miniatuurbeeldje met hanenkam in elk Romeins marktkraam vinden. Tussen David van Michelangelo, Julius Caesar en uiteraard Francesco Totti. Enkele jaren geleden was Radja Nainggolan de eerste Belg die de harten in de Italiaanse hoofdstad veroverde.



Zijn ex-ploegmaat en vriend Romelu Lukaku krijgt komend seizoen de kans om hetzelfde te doen - ongetwijfeld hebben straatverkopers nu al de mini-versies besteld. "Gelukkig zal ik altijd de eerste blijven", grapt Nainggolan, wanneer we hem aan de lijn krijgen over de transfer. "Serieus, ik ben blij voor Romelu en Roma. Het verraste me - al wist ik dat hij dringend een club zocht - maar dit is voor alle partijen een mooie oplossing. Het is de perfecte plek om zich te herlanceren na een minder seizoen. En omgekeerd zal Roma zijn kwaliteit bijzonder goed kunnen gebruiken."

Antwerpenaren Nainggolan en Lukaku speelden 21 keer samen bij de Duivels en ook 3 keer bij Inter.

Die nood verraadde de indrukwekkende ontvangst op de luchthaven al. Ook Nainggolan zag de beelden van Lukaku's aankomst. "Maar als ik daar morgen land, staat daar vier keer zoveel volk, hoor", lacht hij. "Grapje, hé. Zo'n verwelkoming is nu eenmaal normaal bij AS Roma. De supporters zitten er vol passie, dat zal Romelu wel snel merken."

Roma heeft vooral supporters uit de stad zelf, terwijl ze bij Inter een beetje overal komen en het daardoor wat kouder aanvoelt. Radja Nainggolan

Want Roma is Milaan niet, weet Nainggolan, die ooit de omgekeerde beweging maakte. "Het zit hem in de mentaliteit. Roma heeft vooral supporters uit de stad zelf, terwijl ze bij Inter een beetje overal komen en het daardoor wat kouder aanvoelt."

Nainggolan stipt daarnaast ook aan dat de extrasportieve verleidingen in de hoofdstad wat groter zijn. "Voor mij was het een perfecte stad", grijnst de ex-Rode Duivel. "Er viel meer te beleven. Maar Romelu is natuurlijk anders dan ik. In Milaan heb ik nooit iets over hem gelezen of gehoord - hij is iemand die liever thuis zit. Dat zal in Rome niet anders zijn."

Nieuwe uitdaging

Al is Nainggolan natuurlijk altijd bereid om zijn voormalige ploegmaat van bij de Rode Duivels wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplek. "Romelu mag mij altijd bellen als hij iets nodig heeft. Dat was bij Inter eveneens het geval. Normaal zouden we vandaag (woensdag, red.) even gebeld hebben, maar hij had een enorm drukke dag door alle testen en verplichtingen. Ach, ik hoor hem wel als het volledig rond is." En natuurlijk hoopt Il Ninja binnenkort zijn vriend eens live aan het werk te zien in het Stadio Olimpico. "Ik ben er net twee maanden geweest, het is nog altijd mijn thuis. Alleen kan ik moeilijk de toekomst voorspellen door mijn huidige situatie. Wie weet klopt er morgen een club aan..."

Ik weet dat ik nog altijd veel kan geven aan het voetbal. Radja Nainggolan