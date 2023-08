Waarom Lukaku in Rome wél met open armen ontvangen wordt: "Ook Nainggolan speelt een rol"

Vanaf de eerste dag lijkt het grote liefde. Romelu Lukaku is, ondanks zijn voorgeschiedenis, met open armen ontvangen bij AS Roma. Waar komt de hartstocht vandaan? "Het Romeinse volk houdt van grote spelers, en Lukaku is er zo een", aldus de voorzitter van een Luikse fanclub.

Hebt u de indrukwekkende beelden gisteren ook gezien? Met duizenden verwelkomden de fans van AS Roma hun nieuwe spits Romelu Lukaku op de luchthaven. Ook later die dag stonden ze overal rijendik om een glimp op te vangen van onze Rode Duivel. Met spandoeken, borden, truitjes... Wat een verschil met de beelden uit Turijn en Milaan van afgelopen zomer. Daar spuwden ze Lukaku uit door zijn openlijke flirts met verschillende rivalen.

In Rome lijken ze dat evenwel allemaal met de mantel der liefde te bedekken. Enzo Fiori doet dat eveneens. De sterke man achter supportersclub Roma Club Liège is in de wolken met de nakende komst van Romelu Lukaku naar zijn favoriete club AS Roma.

Volgens Fiori, tweede van rechts op bovenstaande foto, is de warme ontvangst niet verwonderlijk: "Het Romeinse volk houdt van grote spelers en namen, Lukaku is er zo een. Hij is een speler die de ploeg draagt en verbetert. Dat deed Romelu bij Inter en zal hij nu voor ons doen."

"Bij Roma is er heel veel passie en enthousiasme sinds de komst van Mourinho. Het stadion is telkens uitverkocht, zelfs voor de kleine wedstrijden. Daarbovenop heeft Radja Nainggolan goede herinneringen aan Belgen overgelaten, dat speelt zeker een rol."

Dybala-Lukaku kan een koningskoppel worden. Enzo Fiori, voorzitter Roma Club Liège

AS Roma zocht nog een nieuwe spits omdat Tammy Abraham zwaar geblesseerd raakte. Fiori is er dan ook van overtuigd dat Lukaku veel speelminuten zal krijgen. "Abraham wordt pas in de lente terug verwacht en dus krijgt Lukaku alle kansen om zich te tonen. Als hij kan wat we van hem verwachten, namelijk scoren, zal Lukaku zijn plaats ook later niet verliezen. Dybala-Lukaku kan een koningskoppel worden." "Lukaku heeft meer kracht en techniek dan Abraham. We haalden deze zomer ook Azmoun als spits, maar die willen de fans niet. Er wordt gezegd dat de sportief directeur zich moet schamen dat hij Azmoun gehaald heeft." "Zodra Lukaku fit is, zal hij dus op het veld staan", klinkt het overtuigd.

Sportieve doelstellingen

Met zo een koningskoppel in de maak kan het ook niet anders dan dat de Romeinse club brandend ambitieus is. "AS Roma wil dit seizoen terugkeren naar de Champions League. Dat betekent opnieuw eindigen bij de eerste vier", is Fiori meteen duidelijk. Een doelstelling die volgens Filip Joos te verantwoorden valt: "Als dat koningsduo lang fit blijft, zie ik ze meestrijden voor de top 4. Ze zijn niet opeens titelfavoriet, Mourinho is voor mij geen tovenaar meer." "Als alles meezit, kan het een mooi seizoen worden. Wanneer Roma die Champions League haalt, hebben ze volgende zomer ook weer geld, en dan wordt een verlengd verblijf zelfs mogelijk", denkt Joos al ver vooruit.

Mourinho zal zeker de Europa League willen winnen. Enzo Fiori, voorzitter Roma Club Liège