Bijna 50.000 tifosi volgden vlucht van Lukaku via Flightradar24: "Zou eer zijn om sponsor van Roma te worden"

Dat Italiaanse voetbalfans helemaal gek zijn van hun club was al bekend maar werd met de transfer van Romelu Lukaku naar AS Roma nog eens extra in de verf gezet. Maar liefst 50.000 tifosi volgden op de website Flightradar24 het vliegtuig dat de Rode Duivel naar Rome moest brengen. Een waanzinnig aantal, maar wel geen record zoals her en der werd gemeld.