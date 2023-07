Jago Geerts knabbelt aan achterstand in WK MX2 na zege in Tsjechië

Na drie tweede plaatsen wil Jago Geerts dit jaar eindelijk die wereldtitel in de MX2-klasse behalen. Een polsbreuk gooide roet in het eten - onze landgenoot miste twee GP's - en dus moet Geerts de komende races zijn achterstand wegwerken.

Daar is hij goed mee bezig. Na zijn overwinning in Indonesië was hij nu ook de sterkste in Tsjechië. Hij was de sterkste in de eerste reeks en na een mindere start knokte Geerts zich nog terug naar plaats 3 in de tweede reeks.

Geerts nadert tot op 40 punten van WK-leider Andrea Adamo, die won de tweede reeks in Tsjechië. Volgende week kan Geerts in Lommel opnieuw knabbelen aan zijn achterstand.

Ook de andere Belgen sprokkelden punten in Tsjechië. Sacha Coenen werd 5e en 7e in Tsjechië, zijn broer Lucas 2 keer 8e. Liam Everts kende een mindere eerste reeks (17e), maar maakte dat wat goed met de vijfde plaats in de tweede reeks.