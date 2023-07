"Openda maakte veel indruk bij Lens, maar in Leipzig heeft hij geen kleine schoenen te vullen"

Eén seizoen bij Lens: meer heeft Loïs Openda niet nodig gehad om een toptransfer te versieren naar Bundesligaclub Leipzig. "Ik had gehoopt dat hij nog bij Lens zou blijven om te bevestigen in de Champions League, maar Leipzig is wel een goeie keuze", vindt voetbalcommentator Sirik Geffray.

Doorbreken bij Club Brugge lukte niet voor Loïs Openda, maar wat de nu 23-jarige aanvaller na zijn vertrek bij blauw-zwart getoond heeft, is zonder meer knap: 29 goals in 70 matchen bij Vitesse en vervolgens 24 doelpunten in 39 wedstrijden voor RC Lens. "Toen Club Brugge hem een jaar geleden voor 11 miljoen euro verkocht aan Lens vond iedereen dat een goeie deal", herinnert Sirik Geffray zich. "Nu verhuist hij voor ongeveer een viervoud van dat bedrag naar Leipzig. Dat is toch een straf parcours." "Openda heeft het natuurlijk geweldig gedaan het voorbije seizoen bij Lens, waar hij alle verwachtingen overtroffen heeft. Zeker de laatste maanden van de competitie was hij heel sterk. In Frankrijk heeft hij een diepe indruk gemaakt op iedereen."

Nochtans was de start van Openda bij Lens moeizaam. "Hij heeft zich heel knap herpakt na een wisselvallig begin", weet Geffray, die ook opmerkt hoe Openda in Frankrijk veel completer geworden is. "We kenden hem als een spits die voor diepgang en ruimte zorgde, maar bij Lens woog hij ook echt op een defensie: jagen achter elke bal, nooit afgeven, kaatsen, meevoetballen, ... Hij heeft het beeld dat ik van hem had, helemaal omgedraaid." "Ik vroeg me voor het seizoen af of hij de stap naar de fysiek zwaardere Ligue 1 zou kunnen zetten. Bovendien trad hij bij Lens in de voetsporen van Arnaud Kalimuendo, die het daar uitstekend gedaan had. Maar Openda heeft er getoond dat hij een heel goeie spits is."

Loïs Openda scoorde bij Lens aan de lopende band.

"Schoenen die hij moet vullen in Leipzig zijn niet klein"

Zijn topseizoen in Frankrijk heeft Loïs Openda nu een transfer naar Bundesligatopper RB Leipzig opgeleverd. Daar zal hij moeten tonen dat hij na een jaartje Lens opnieuw klaar is voor een stap hogerop. "Ik had eigenlijk gehoopt dat Openda nog een seizoen bij Lens zou blijven om ook te bevestigen in de Champions League", zegt Sirik Geffray. "Die club paste perfect bij hem. Hij heeft een zekere "joie de vivre", ook op het veld. Dat klikte met de fans en de manier waarop Lens voetbalt." "Ik hoop dat hij blijft zoals hij is. Dat heeft hij nodig om goed in zijn vel te zitten en te presteren. Sinds dit seizoen werkt hij ook samen met een personal coach. Ik heb wel het gevoel dat hij een stap gezet heeft in het professioneler aanpakken van zijn carrière. Hij heeft alle troeven in handen om er te geraken."

