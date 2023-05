Remco Evenepoel: "Ik ga enkel volgen, proberen zo economisch mogelijk de finish te halen"

In het verleden hebben heel wat legendes de eerste bergrit van een grote ronde aangegrepen om meteen de toon te zetten en hun dominantie te onderstrepen.



Remco Evenepoel is in de rit naar Gran Sasso niet van plan om een soortgelijk statement te maken, als we hem mogen geloven althans.

"Ik ga niet aanvallen vandaag, nee. Ik hoef zelf niets te ondernemen. Ik ga proberen om zo economisch mogelijk de finish te halen, zorgen dat ik geen tijd verlies."

"Als er voor de boni's gesprint zal worden, dan zal ik uiteraard wel meedoen, maar ik ga niet aanvallen op 5-6 kilometer van het einde. Dat is niet aan mij, eerder aan bijvoorbeeld Ineos. Hun kopmannen staan al een minuutje achter. Ik wil krachten sparen voor (de tijdrit) zondag."

Evenepoel heeft deze tactiek niet gekozen, omdat hij twijfelt aan zijn eigen klimcapaciteiten. "Ik voel me heel zelfzeker momenteel en heb ook veel vertrouwen in de ploeg."