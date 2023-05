Bergrit naar Gran Sasso kan belofte niet inlossen, jackpot voor Eolo met vluchter Davide Bais

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:35 17 uur 35. De conclusies van de dag? Lang leve de vluchters en ontsnappingskoning Davide Bais. Een diepe buiging! Het peloton spoelt deze dag door: ze hebben helemaal niet in hun kaarten laten kijken. . De conclusies van de dag? Lang leve de vluchters en ontsnappingskoning Davide Bais. Een diepe buiging! Het peloton spoelt deze dag door: ze hebben helemaal niet in hun kaarten laten kijken.

clock 17:34 17 uur 34. Remco Evenepoel maakt er een eresprint van en wordt 4e, Primoz Roglic kleeft aan zijn wiel. . Remco Evenepoel maakt er een eresprint van en wordt 4e, Primoz Roglic kleeft aan zijn wiel.

clock 17:34 17 uur 34. En de massasprint wordt gewonnen door... Nog 400 meter. . En de massasprint wordt gewonnen door... Nog 400 meter.

clock 17:33 17 uur 33. Neen, deze rit baart een muis in het peloton. Het blijft er windstil. Alsof we naar de aankomst van de bus staren. . Neen, deze rit baart een muis in het peloton. Het blijft er windstil. Alsof we naar de aankomst van de bus staren.

clock 17:32 17 uur 32. Karel Vacek is tweede, Simone Petilli derde. . Karel Vacek is tweede, Simone Petilli derde.

clock 17:31 17 uur 31. Bais! Davide Bais is de opperbevelhebber op Campo Imperatore. De 25-jarige eeuwige aanvaller wordt beloond. Straf! Eolo-Kometa kraait van de pret. . Bais! Davide Bais is de opperbevelhebber op Campo Imperatore. De 25-jarige eeuwige aanvaller wordt beloond. Straf! Eolo-Kometa kraait van de pret.

clock 17:31 17 uur 31. Simone Petilli stuift nu weg. Maar Davide Bais remonteert hem. . Simone Petilli stuift nu weg. Maar Davide Bais remonteert hem.

clock 17:31 17 uur 31. Nog 300 meter. Iedereen wacht zo lang mogelijk. . Nog 300 meter. Iedereen wacht zo lang mogelijk.

clock 17:30 17 uur 30. Karel Vacek trekt het tempo op. De Italianen liggen op de loer. . Karel Vacek trekt het tempo op. De Italianen liggen op de loer.

clock 17:29 17 uur 29. Een sprint kunnen we dit niet noemen, maar het zal één welgemikte pijl moeten zijn. Wie schiet die af? . Een sprint kunnen we dit niet noemen, maar het zal één welgemikte pijl moeten zijn. Wie schiet die af?

clock 17:28 Laatste km. De vod van de bevrijding. Maar wie triomfeert? In het peloton jaagt Movistar het tempo de hoogte in. Ze weten toch wel dat er een kopgroep is? . 17 uur 28. last km Laatste km. De vod van de bevrijding. Maar wie triomfeert? In het peloton jaagt Movistar het tempo de hoogte in. Ze weten toch wel dat er een kopgroep is?

clock 17:26 17 uur 26. Zijn de Italianen elkaar aan het elimineren? Karel Vacek neemt weer over, Simone Petilli en Davide Bais doen een korte surplace. Heel even slechts: ze zijn er weer bij. . Zijn de Italianen elkaar aan het elimineren? Karel Vacek neemt weer over, Simone Petilli en Davide Bais doen een korte surplace. Heel even slechts: ze zijn er weer bij.

clock 17:26 17 uur 26. Nog 1,5 kilometer. Karel Vacek hapt een tweede keer naar adem. Is dit zijn Waterloo? We schrijven hem nog altijd niet af. Terecht, want hij staat nog eens op. . Nog 1,5 kilometer Karel Vacek hapt een tweede keer naar adem. Is dit zijn Waterloo? We schrijven hem nog altijd niet af. Terecht, want hij staat nog eens op.

clock 17:24 17 uur 24. Het drietal tast elkaar nog wat langer af, in het peloton is een sprong van Thomas Champion zowat het enige wat we er al gezien hebben. . Het drietal tast elkaar nog wat langer af, in het peloton is een sprong van Thomas Champion zowat het enige wat we er al gezien hebben.

clock 17:21 17 uur 21. Nog 3 kilometer. Ondanks zijn jonge leeftijd toont Karel Vacek veel karakter. Hij neemt zijn positie weer in. Meer nog: hij gaat naar de kop op een bijzonder groot mes. . Nog 3 kilometer Ondanks zijn jonge leeftijd toont Karel Vacek veel karakter. Hij neemt zijn positie weer in. Meer nog: hij gaat naar de kop op een bijzonder groot mes.

clock 17:18 17 uur 18. Krijgen we een tweestrijd? Karel Vacek is de eerste die de rol moet lossen, al breekt hij nog niet definitief. Maar het gaat o zo moeizaam bij de 22-jarige Tsjech. . Krijgen we een tweestrijd? Karel Vacek is de eerste die de rol moet lossen, al breekt hij nog niet definitief. Maar het gaat o zo moeizaam bij de 22-jarige Tsjech.

clock 17:17 17 uur 17. Noch Remco Evenepoel, noch zijn ploeg wordt voorlopig getest. Zelf zal hen dat worst wezen, maar veel wijzer is de concurrentie nu ook niet geworden. Tenzij... We kunnen alleen maar hopen op een spetterende slotfase. Nog 4 kilometer voor de koplopers. Het zwaarste stuk van de dag breekt aan. . Noch Remco Evenepoel, noch zijn ploeg wordt voorlopig getest. Zelf zal hen dat worst wezen, maar veel wijzer is de concurrentie nu ook niet geworden. Tenzij... We kunnen alleen maar hopen op een spetterende slotfase. Nog 4 kilometer voor de koplopers. Het zwaarste stuk van de dag breekt aan.

clock 17:15 17 uur 15.

clock 17:14 17 uur 14. Nog 5 kilometer. Met z'n drieën trekken ze naar de zone van de waarheid. De ritzege is voor Simone Petilli, Davide Bais of Karel Vacek. Wie heeft het beste gevoel voor timing? . Nog 5 kilometer Met z'n drieën trekken ze naar de zone van de waarheid. De ritzege is voor Simone Petilli, Davide Bais of Karel Vacek. Wie heeft het beste gevoel voor timing?