Remco Evenepoel deelt voor 1e echte bergrit prikje uit aan Primoz Roglic: "Uitspraken zijn opgeblazen"

Om even later ook de ploeg van Roglic een beetje te kietelen: "De Jumbo-Visma's doen nerveus in het peloton. Ze zijn voortdurend aan het duwen, dat is hun stijl."

"Hij heeft nu eenmaal het hart op de tong"

Die uitspraken van Evenepoel zorgden voor wat deining, een dag later klinkt hij al een stuk verzoenender, zij het niet naar de pers.

"Jullie hebben het groter gemaakt dan het is", zei hij vanochtend bij Eurosport. "Ik zat in zijn situatie in de Ronde van Catalonië en toen waren wij nerveus om tijd goed te maken. Ik kan begrijpen dat dat nu ook voor hen geldt. Maar het is typisch voor de media om het op te blazen."

En over het zogezegde duwen van Jumbo-Visma. "Dat was niet slecht bedoeld. Iedereen vecht voor zijn positie, wij ook."

Ploegleider Klaas Lodewyck ziet het zoveelste steekje van zijn kopman met lede ogen aan. "Ik weet niet of het verstandig is wat hij gezegd heeft, maar hij heeft nu eenmaal het hart op de tong."

"We willen er niet te veel aandacht aan besteden. Ik weet ook niet of we dit psychologische oorlogsvoering moeten noemen. Er wordt veel voorgekauwd in de koers, maar hij zegt wat hij denkt. Sommige mensen kunnen daar mee om, anderen niet."