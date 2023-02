RETRO 2x2: Zulte Waregem en KV Mechelen winnen allebei 2 bekers

Zulte Waregem en KV Mechelen ontmoeten elkaar vanavond voor het eerst in hun dubbele confrontatie in de halve finales van de Beker van België. Beide ploegen hebben een mooi bekerverleden: zowel Zulte Waregem, als KV Mechelen won allebei 2 keer de beker. Wij doken in ons archief voor de beelden van die triomfen.

1987: KV Mechelen-Club Luik 1-0

KV Mechelen had dat jaar Winterslag geklopt in de halve finales, Club Luik rekende af met Cercle Brugge. Op 14 juni 1987 namen KV Mechelen en Club Luik het tegen elkaar op in de finale in het Vanden Stockstadion in Anderlecht. Piet den Boer maakte de enige treffer. Deze eerste bekerwinst van Mechelen was het begin van een nog mooier Europees sprookje. Het volgende seizoen won KVM de Beker der Bekerwinnaars.

2006: Zulte Waregem-Moeskroen 2-1

Zulte Waregem was net gepromoveerd naar eerste klasse en speelde meteen de bekerfinale, in de halve finale moest Standard eraan geloven. Moeskroen zette Charleroi opzij op de voorlaatste horde. Op 13 mei in het Koning Boudewijnstadion leken we bij 1-1 lang op verlengingen af te stevenen, tot Tim Matthys in de extra tijd met een vrijschop Zulte Waregem naar een delirium knalde.



Voor het eerst won een kersverse eersteklasser de beker, voor het eerst mocht de West-Vlaamse club naar Europa.

2017: Zulte Waregem-KV Oostende 3-3 (pen. 4-2)

Elf jaar later zou trainersboegbeeld Francky Dury de beker nog eens naar de Gaverbeek brengen. In de finale op 18 maart in het Boudewijnstadion was Oostende de tegenstander. Oostende had Genk gewipt, Zulte Waregem Eupen.



In een partij met 6 goals staken beide teams de hand uit naar de beker: Zulte Waregem dwong verlengingen af, Oostende penalty's. Zulte Waregem hield het hoofd het koelst.

2019: KV Mechelen-AA Gent 2-1