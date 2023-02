Vriend en vijand loven herboren Nikola Storm na bekerduel: "Ook ik ben fan van Stormpie"

Het rapport van Nikola Storm in de Belgische competitie kleurde tot vorige week nog bloedrood. Een opvallend groot verschil met de 15 doelpunten en 6 assists die hij vorig seizoen in de Jupiler Pro League afleverde.

Er viel gisteren dan ook een enorme druk van de schouders van de dribbelvaardige winger. Hij was - nog eens als vanouds - van goudwaarde geweest voor zijn KV Mechelen.

Na 30 minuten pakte de aanvaller uit met zijn signature move; naar binnen snijden en prikken. En net na de rust gaf hij de assist op het winnende doelpunt van Mrabti.

"We hebben kunnen rekenen op iemand als Storm, die met zijn kwaliteiten dit felbevochten bekerduel in ons voordeel heeft beslist", is ook assistent-trainer Gunther Van Handenhoven opgetogen over de prestatie van zijn flankaanvaller.

"Een persoonlijke opsteker", reageerde Storm zelf. "Ik voel me de laatste weken gelukkig beter en beter worden. Dat resulteert nu ook in mijn statistieken."



Ook in zijn laatste gespeelde wedstrijd tegen Kortrijk tekende hij immers voor een doelpunt én een assists. Dat brengt zijn totaal opnieuw op 2 doelpunten en 2 assists, in amper 2 wedstrijden.