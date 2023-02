KV Mechelen ziet de Heizel al opdoemen na felbevochten uitzege bij Zulte Waregem

Ruud Vormer - Zulte Waregem: "Ongelooflijk dat we hier punten hebben laten liggen. Net zoals vorige wedstrijd speelden we goed voetbal, maar halen we geen resultaat. Dat gaat nu eenmaal zo als je beneden in het klassement staat: dan zit het soms gewoon niet mee. We hebben zo veel kansen gehad, maar toch hebben we het niet kunnen afmaken. Ik had er zelf ook twee moeten maken. Aan de overkant deed Stormpie dat dan wel. Ik ken hem goed en ben fan van hem. We wisten dan ook dat hij een goede actie in de benen heeft, maar toch waren we er niet genoeg op voorbereid. Maar niets is verloren, we gaan in Mechelen vol voor de driepunter.