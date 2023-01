Onfortuinlijke Alexander Hendrickx: "Toch paar traantjes gelaten"

Nog voor het toernooi echt moest beginnen voor de Belgen viel Alexander Hendrickx uit met een knieblessure.



Hoe stelt de strafcornerspecialist van de Red Lions het? "Het gaat", antwoordt Hendrickx. "Het is nooit fijn om uit te vallen met een blessure."



Hendrickx voelde meteen dat het ernstig was. "Toen de Japanner op me doorliep, voelde ik mijn knie draaien. Ik probeerde rechtop te veren en wist dat het niet top was."



De international moet nu toekijken in India. "Leuk is anders. Gisteren zat ik in de tribunes terwijl ik op het veld wilde staan. Ik heb toch een paar traantjes gelaten."





"Het blijft kut. Ik had me liever geblesseerd in competitieverband dan op een WK, maar het is nu zo."