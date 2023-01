Patrick Lefevere: "Wél gesprek met Alaphilippe gehad, heb Asgreen uit de Tour gehaald"

"Ik heb hem gezegd dat ik totaal niet tevreden was. Ik heb begrip voor zijn ziektes en valpartijen, maar je kunt je daar niet blijven achter wegsteken. Het was de koele waarheid."

"Hij zegt dat we dat gesprek niet gehad hebben, ik zeg dat we dat wél gehad hebben. Zijn vrouw en zijn manager waren erbij", vertelde Lefevere bij Karl Vannieuwkerke tijdens Velofollies.

Tussen Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe is de voorbije weken min of meer een welles-nietesspelletje ontstaan.

Over salarisregels bij blessures: "Nog nooit gedaan, maar soms zou je het eens overwegen"

Een grootverdiener die eveneens iets heeft recht te zetten, is Kasper Asgreen. De 27-jarige Deen verscheen niet aan de start van de 9e etappe in de Tour de France en kwam daarna niet meer in competitie.

Had ook hij een functioneringsgesprek met zijn ploegmanager? "Dat lag moeilijker", begint Lefevere zijn uitleg.

"Na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Zwitserland wilde hij absoluut naar de Tour."

"Ik ga ervan uit dat de meeste renners eerlijk zijn, maar hij had waarschijnlijk een moord gepleegd om de Tour te rijden. Er was de Grand Départ in Denemarken en de Tour passeerde op 100 meter van zijn deur."

"Maar Kasper was niet 100 procent oké. Ik heb hem zelf uit koers gehaald omdat het niet goed was."

"Wat ik dan gezegd heb? Ik was zeer ontgoocheld. Want je wist niet wanneer hij zou terugkeren. Dat ene been was naar de knoppen, de spiermassa was weg."