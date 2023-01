Julian Alaphilippe na kritiek van Patrick Lefevere: "Ik heb het gelezen en ik was verrast"

Patrick Lefevere deinsde er de voorbije weken niet voor terug om zijn Franse kopman op scherp te zetten.

"Hij heeft het salaris van een kopman en moet me bewijzen dat hij dat nog is", vertelde Lefevere in enkele kranten. "Hij is me iets verschuldigd."

Bij onze reporter ging Lefevere 2 weken geleden tijdens de ploegvoorstelling nog een stapje verder.

"We hebben een gesprek gehad dat aan de ribben blijft kleven, zoals ze zeggen. Of ik toen op zijn eergevoel heb gespeeld? Als het niet dat was, dan zal het in zijn portemonnee zijn. Als je betaald wordt zoals Julian, dan is dat om te presteren."

"Ik heb hem laten verstaan dat hij zou mogen vertrekken als hij de omgeving beu was. Ik ben niets met een renner die het even gehad heeft."

"We hebben daar een heel goed gesprek over gehad en hij heeft het niet gehad. Hij wou absoluut bij de ploeg blijven."