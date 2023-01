Extra Time looft harde aanpak van United-coach Ten Hag: "Irritant stemmetje ergert spelers"

"Ik had altijd gedacht dat zijn heel magere kennis van het Engels hem parten zou spelen in een mediagenieke competitie zoals de Premier League", zegt Filip Joos.

De kracht van Ten Hag? Als je niet doet wat hij vraagt, vlieg je op de bank. Of je nu een topspeler bent of niet.

Arnar Vidarsson en Youri Mulder hebben allebei nog samengewerkt met Ten Hag bij Twente. "Hij is geen lieve meneer", zegt Vidarsson.



"Ten Hag was mijn hulptrainer bij Twente. Hij was keihard en dat is de enige manier om een ploeg zoals Manchester United te leiden. Het zijn allemaal vedetten. Maar als ze niet doen wat Ten Hag vraagt, dan spelen ze niet."

Ook Mulder bestempelt de hardheid van Ten Hag als een grote kwaliteit. "Bij een verkeerde bal op training hoorde je telkens het irritante stemmetje van Ten Hag. Spelers ergerden zich daar soms aan."

"Maar hoofdcoach Fred Rutten zei: "Ik heb liever zo’n assistent die dat wel zegt, dan een assistent die het maar laat gaan.""

"Dat is de kracht van Ten Hag: of je nu een topspeler bent of niet, als je te laat komt - zoals Rashford – zit je op de bank."