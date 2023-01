Wout Weghorst heeft zijn droomtransfer naar Manchester United te pakken

Wout Weghorst was tijdens het WK in Qatar even wereldnieuws toen hij als invaller twee keer wist te scoren tegen de latere wereldkampioen Argentinië, onder meer een goal vlak voor de verlengingen.



De Nederlander werd op dat moment nog door het Burnley van Vincent Kompany uitgeleend aan Besiktas. Maar toen de interesse van Manchester United concreet werd, was Weghorst zelf bereid om de vergoeding te betalen die dat huurcontract zou beëindigen.



Zo belandt Weghorst op zijn 30e zowaar nog bij een van de grootste clubs ter wereld. Dat zijn landgenoot Erik ten Hag er coach is, zal wellicht geholpen hebben.



"Wat er de komende maanden tijdens mijn huurperiode ook gebeurt, ik beloof dat ik alles voor de club zal geven zolang ik hier ben. Ik bedank iedereen die deze transfer mogelijk heeft gemaakt."