"Heel goede of slechte uitslag maakt niets uit": coach Van Aert onthult "duidelijke afspraken" rond WK-deelname

di 28 januari 2025 06:27

Nee, het WK veldrijden is geen toegift van Visma-Lease a Bike aan Wout van Aert. Met de glimlach maakte performance coach Mathieu Heijboer dat duidelijk. Wel is het een extra uitstap die paste in de planning. Een waar afspraken rond gemaakt zijn. "Het is niet zo dat we plots crosstrainingen gaan inplannen", zegt de Nederlander.

"In het begin van het seizoen werd er geen rekening gehouden met het WK. Medio januari ging het idee toch in zijn hoofd spelen." Aan het woord is Mathieu Heijboer. De Nederlander is performance coach bij Visma-Lease a Bike en heeft dus ook Wout van Aert onder zijn hoede. De toprenner kwam afgelopen weekend met een belangrijke vraag. Kunnen we toch het WK veldrijden op mijn agenda zetten? Bij de Nederlandse ploeg lijkt dat geen evidentie, want elke stap in de trainingsplannen wordt minutieus uitgestippeld. "Maar het is niet zo dat plannen absoluut niet mogen wijzigen bij ons", lacht Heijboer. "Alleen moet je samen wel een weloverwogen besluit nemen. Het was tenslotte een weloverwogen beslissing om het WK niét op zijn kalender te zetten. Dus ga je de voor- en nadelen afwegen. Dan is het zaak om het beste te kiezen voor Wout."

We gaan nu geen crosstrainingen inplannen. Mathieu Heijboer

Het "gelukje" voor Van Aert: er moet niet geschoven worden met zijn stage naar Mallorca. In dat opzicht wijzigt er niet veel, toch? "Het grote verschil: als we van bij het begin van het seizoen het WK op de planning hadden gezet, werd er met een heel andere ingesteldheid naartoe gewerkt. Dan was er zeker sprake van een conditionele opbouw naar dat hoogtepunt. Nu is dat niet het geval", vertelt de Nederlander. "Wout heeft nu vooral een mooi evenement om naar uit te kijken. Voor hem extra leuk, want hij heeft er door blessures veel moeten missen. Maar het mag ook geen nadelen hebben voor zijn voorbereiding." "Dus we hebben duidelijke afspraken gemaakt dat een heel goede of heel slechte uitslag eigenlijk niets uitmaakt", besluit Heijboer. "We gaan nu geen crosstrainingen inplannen. En maandagochtend draait alles weer om het voorjaar op de weg."

"10 procent kans"