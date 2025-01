"Week aan het lijntje gehouden": Jens Adams betreurt communicatie over "zure" niet-selectie voor WK veldrijden

ma 27 januari 2025 16:56

De cross van zijn seizoen gereden met als inzet het 9e en laatste WK-ticket. Om enkele uren later te horen dat Wout van Aert verrassend genoeg meegaat naar het WK. "Ze hadden ons daar vorige week bij de bekendmaking van de WK-selectie al iets moeten over vertellen", baalt kind van de rekening Jens Adams (32).

"Voor de cross in Hoogerheide was er ons verteld dat we nog met zijn drieën kans maakten op het 9e WK-ticket: Witse Meeussen, Toon Vandebosch en ikzelf."



"Toen na de cross bekend geraakte dat Wout het 9e plekje zou innemen, kwam dat als een complete verrassing."



Jens Adams baalt dat hij net naast de selectie is gevallen voor het WK veldrijden in Liévin.



De 32-jarige veldrijder croste zich in Hoogerheide de ziel uit het lijf, was lange tijd in de running voor de 3e plek en eindigde uiteindelijk 9e. Met een straatlengte voorsprong op zijn rechtstreekse concurrenten voor het 9e WK-ticket.

Ik vond het al wat vreemd dat er in de WK-selectie nog 1 plekje opengehouden werd. Jens Adams

Maar de plotse deelname van Wout van Aert gooit roet in het eten van Adams.



"Ik vond het al een beetje vreemd dat er vorige week maandag bij de bekendmaking van de WK-selectie 1 plekje werd opengehouden."



"Ze hadden ons toen eigenlijk al moeten vertellen dat Wout nog de keuze had om al of niet mee te doen. Dan had iedereen wel begrepen dat Wout als 9e mee mocht."



"Maar nu werden we een week lang aan het lijntje gehouden. Dat is een beetje zuur", klinkt het wat bitter.



Adams geeft toe dat hij dit seizoen niet bij de beste 8 Belgische crossers hoort. "Maar op dat parcours in Liévin had ik wel nog een mooie uitslag kunnen rijden."



"Daar liggen de meeste mensen natuurlijk niet wakker van. Zij kijken liever naar een strijd met Van Aert, wat ik ook begrijp."

Invallen bij ziekte van Nys?

Als troostprijs heeft bondscoach Angelo De Clercq Adams nu aangeduid als eerste reserve. Met een kwakkelende Nys, Vandeputte en Sweeck is er nog hoop.



"Maar ik denk niet dat er nog iemand zal wegvallen uit de Belgische selectie. En ik hoop daar ook eerlijk gezegd niet op."



"Er wordt geschreven dat Laurens Sweeck ziek is, maar ik heb gisteren nog gewoon met hem gefietst."



"Thibau is ook niet echt ziek. Hij had gisteren wat last van een hoge hartslag, maar dat zal met enkele dagen rust wel in orde komen."



"En Niels Vandeputte was de dagen voor Hoogerheide wat ziek. Dan is het logisch dat je in het weekend wat minder presteert."



Invallen? Hangt ervan af wanneer ze me opbellen. Jens Adams

Wat als Adams toch nog moet invallen? Zal hij dan klaarstaan om naar Frankrijk af te reizen?



"Dat hangt ervan af wanneer ze me opbellen", zegt hij met een kwinkslag. "Ik ga dit weekend misschien wat tijd doorbrengen met mijn gezin."

Afscheid van de cross