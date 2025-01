Everton legt zijn eieren in het mandje van oude bekende David Moyes

Everton kon maar 1 keer winnen in 11 wedstrijden, waardoor de club afzakte naar de 16e plaats amper 1 puntje boven de degradatiezone.



Moyes bereikte met Everton de FA Cup-finale in 2009 en maakte 4 Europese campagnes mee. Hij is een van de meest ervaren Engelse trainers met ook Manchester United en West Ham onder zijn hoede. Met die laatste ploeg won hij de Europa Conference League.



CEO Marc Watts is meer dan tevreden: "We zijn verheugd dat David op dit beslissende moment in de geschiedenis van Everton naar ons komt. Met meer dan een decennium ervaring bij onze club, is hij de juiste man op de juiste plaats."



"Hij moet ons door ons laatste seizoen in Goodison Park loodsen en naar ons nieuwe stadion. Met hem willen we de fundamenten leggen van een nieuw tijdperk."



Moyes zelf klinkt ook opgewonden: "Het is geweldig om terug te zijn. Ik maakte 11 geweldige en succesvolle jaren mee bij Everton en aarzelde geen moment toen ik de kans kreeg om terug te keren."