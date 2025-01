Everton zet coach Sean Dyche amper 3 uur voor FA Cup-duel op de keien

Na Arsenal is Everton de club die al het langst ononderbroken in de Engelse hoogste klasse speelt. Al sinds 1954 maken The Toffees, goed voor 9 titels waarvan de laatste in 1987, deel uit van de elite, maar nu dreigen ze evenwel te zakken.

In de laatste 11 matchen kon Everton slechts één keer winnen, waardoor het maar 1 puntje boven de gevarenzone staat. De club besloot daarom manager Sean Dyche te bedanken voor bewezen diensten.

Clubicoon Leighton Baines, verantwoordelijk voor de U18, zal vanavond aan de zijlijn staan in het FA Cup-duel tegen Peterborough United. De club uit Liverpool stelt dat het al begonnen is aan de zoektocht naar een opvolger.