Geen "mooiste moment uit carrière" voor Ashley Young, wel ongeloof: zoon Tyler mag niet invallen in bekerduel

Weken keek Ashley Young uit naar het FA Cup-duel tegen Peterborough. Op papier een rustige avond voor Everton, maar voor de inmiddels 39-jarige ex-international stond er veel meer op het spel. Zijn droom? Het veld delen met zijn zoon Tyler. Die ging (pijnlijk) niet in vervulling. "We zijn geen liefdadigheidsinstelling", klonk het bij de tegenstander.

Maar de ontmoeting tijdens de wedstrijd? Die kwam er niet. Tyler bleef aan de bank gekluisterd in de 2-0-nederlaag van zijn ploeg.

Dat de club uit Liverpool uitgerekend Peterborough United - een team uit de derde divisie in Engeland - lootte, zorgde voor euforie bij de winger. Eindelijk zou hij het veld kunnen delen met zoonlief Tyler (18).

In de aanloop naar de match liet vader Young optekenen dat samen met of tegen Tyler spelen wel eens "het mooiste moment van zijn carrière" kon worden.

Dus ook mooier dan de titels in de Premier League, Serie A en Europa League.

Maar helaas. Bij Peterborough had coach Darren Ferguson - jawel, zoon van voormalige succestrainer Sir Alex - geen trek in een emotioneel hoogtepunt. Hij had andere zorgen aan zijn hoofd.

"Het was een lastige beslissing, maar ik moest doen wat het beste was voor het team. Hoe graag ik ook wilde dat Tyler samen met zijn vader op het veld kon staan", deelde hij bij The Times.