Thibau Nys start veldritseizoen met "leuke" snit, maar ook met twijfels: "Lag 10 dagen met koorts in bed"

wo 9 oktober 2024 13:06

Ziekte dwarsboomt de plannen van Thibau Nys in het seizoensbegin.

Op de weg maakte Thibau Nys afgelopen maanden naam en faam, nu staat de jonge Belg voor het jaar van de bevestiging in het veld. Al verliep de aanloop naar dat seizoen allerminst volgens plan. Nys werd ziek in de voorbereiding. "Ik ga zeker niet aan het seizoen kunnen beginnen zoals vorig jaar", moet hij de verwachtingen temperen.

Voor het echte werk begint, maakt Thibau Nys graag tijd voor een luchtige opener. Zijn vader Sven maakte er maar wat graag gebruik van om eens goed te lachen. Waarom koos zoonlief voor een opvallende blonde en korte snit? "Het was al heel lang hetzelfde, dus ik dacht het eens over een andere boeg te gooien", glimlacht Thibau Nys. "Het is wel eens leuk om af en toe er wat aan te veranderen." Al hield hij wel subtiel zijn helm op tijdens ons interview.

Ziekte dwarsboomt doelen

Over naar de bittere ernst. Na een wegseizoen vol hoogtepunten - denk maar aan knappe ritzeges in Polen, Zwitserland, Hongarije en Romandië - staat de 21-jarige Nys voor het seizoen van de bevestiging in het veld. Is hij daar klaar voor? "Ik had het doel om overal 100% ervoor te gaan en een hoog niveau te halen, maar door ziekte is dat plan een beetje in het water gevallen", tempert Nys meteen de verwachtingen. "Na mijn laatste wegkoers lag ik tien dagen met koorts in bed. Daardoor heb ik twee weken niets kunnen doen en dat hakt er serieus in. De achterstand die ik toen opgelopen heb, kom ik nu tekort." "Mijn vorm is een beetje een vraagteken. Ik ga zeker niet aan het seizoen beginnen zoals ik dat vorig jaar gedaan heb. Dat is fysiek niet mogelijk, maar ik hoop zo snel mogelijk weer topfit te zijn."

Ik denk dat ik in de toekomst kan groeien naar het niveau waarop Van Aert en Van der Poel rondrijden in de cross. Thibau Nys