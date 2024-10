Laurens Sweeck begint vol goede moed aan nieuw seizoen: "Moest even resetten"

Na een minder seizoen vliegt veldrijder Laurens Sweeck (30) er weer in. Met het vertrouwen van z'n ploeg. Sweeck heeft voor 2 jaar bijgetekend bij Crelan-Corendon.

De zomerpauze heeft Sweeck deugd gedaan. "Ik voelde dat ik nood had aan een break om even te resetten."

"Ik voelde dat ik beter kon, maar het kwam er niet uit. Heel frustrerend, want ik wist ook niet goed waar het aan lag."

In het begin van het seizoen kon Laurens Sweeck nog podiumplaatsen scoren, maar daarna viel hij weg door ziekte en door pech. Hier en daar kwam er een DNF achter zijn naam te staan.

Laurens Sweeck was ook einde contract. Hij werd gelinkt aan de nieuwe Ridley-ploeg, maar de 30-jarige veldrijder blijft Crelan-Corendon trouw. Hij tekende voor 2 jaar bij.

"Het geeft vertrouwen dat de ploeg en de sponsors nog in mij geloven", reageert Sweeck. "En omgekeerd geloof ik ook in de ploeg. Ik beschik hier altijd over goed materiaal."

Twee seizoenen geleden won Sweeck nog de Wereldbeker. "Ik besef dat ik die winter misschien niet zal evenaren. Er kloppen jonge renners op de deur, maar ik ga mijn huid duur verkopen", belooft hij. "Ik wil weer finales rijden."

Op het BK? "Ja, Zolder is zeker een doel", antwoordt de Belgische kampioen van 2020. "De omloop ligt me."