"Er zijn veel tranen gevloeid": Laura Verdonschot getuigt over dubbele fysieke tegenslag en vervlogen BK-kansen

Ze was de gedoodverfde favoriete om Sanne Cant na 15 Belgische titels op een rij op te volgen. Maar een bekkenslagadervernauwing in het linker- en rechterbeen gooit roet in het eten van Laura Verdonschot (De Ceuster-Bouwpunt). "Ik moest tijdens de cross in Koksijde te voet gaan omdat ik de verzuring niet meer aankon."

"Tijdens de veldrit in Koksijde bijvoorbeeld moesten we kort na de start de duinen naar boven lopen. Halfweg moest ik te voet gaan omdat ik de verzuring niet aankon."

Na een grondig onderzoek kreeg Verdonschot een harde diagnose: een bekkenslagadervernauwing in zowel haar linker- als rechterbeen. Een vaak voorkomend euvel bij wielrenners.



"Er zijn redelijk veel tranen gevloeid", geeft Verdonschot toe.



Na Koksijde (vorige vrijdag) was ik al heel emotioneel omdat ik na een rustperiode van 2 weken verwacht had dat er beterschap zou zijn. Maar dat was niet het geval. Toen wist ik dat ik een kruis zou kunnen maken over het BK in Zolder."



Een opdoffer voor Verdonschot, die van dat BK een hoofddoel had gemaakt. "Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik op de erelijst van het BK de eerste opvolgster zou zijn van Sanne Cant."



"Nu ben ik tot het besef gekomen dat dat heel moeilijk zal zijn, lees: niet zal gebeuren. Momenteel geloof ik er niet meer in."