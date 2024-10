Slokt gravelbiken binnenkort echt het veldrijden op? "Visibiliteit van veldrijden loopt mijlenver voorop"

Plots liggen twee wielertakken met elkaar in de weegschaal. In de aanloop naar het WK gravel van afgelopen weekend liet Jan Bakelants optekenen dat het veldrijden "wel eens gemarginaliseerd kon worden" door het opkomende gravelbiken. Die uitspraak lokt veel reactie uit in het wereldje. "Het verbaast me een beetje", deelt ook Philip Roodhooft.