Is gravelbiken het "padel van de wielersport"? "Veldrijden zal almaar meer gemarginaliseerd worden"

do 3 oktober 2024 13:01

De streek tussen Halle en Leuven is dit weekend het decor van het WK gravel, dat steeds populairder lijkt te worden. In De Wereld Vandaag op Radio 1 laat ex-profrenner en graveladept Jan Bakelants zijn licht schijnen over het succes van gravelbiken. "Het is een kruispunt waar alle disciplines samenkomen", klink het.

Gravelwielrennen is hot, zoveel is duidelijk. Een blik op de startlijsten van het aanstaande WK is veelzeggend: heel wat profs uit verschillende wielerdisciplines verschijnen dit weekend aan de start in Halle. "Het spreekt heel wat profs aan omdat het net genoeg afstaat van wat ze elke dag doen. Het is een vorm van wielrennen om je plezier in terug te vinden", weet Jan Bakelants, ook uit eigen ervaring. "Toen ik zelf stopte als profrenner, merkte ik dat ik nog heel graag fietste. Maar ik was wel uitgekeken op de wegen waarop ik altijd getraind had. Vroeg of laat wordt dat toch een sleur, zeker in België waar de wegen niet zo heel spannend zijn. Maar gravelbiken geeft een heel nieuwe invalshoek aan je passie."

Ik denk dat gravelbiken de komende jaren het wielrennen nog verder op zijn kop zal zetten. Jan Bakelants

Voor Bakelants viel zijn afscheid als profrenner samen met de opmars van het gravelbiken. "Voor mij is dat echt een zegen gebleken. Het is een goeie afwisseling met wat ik ervoor deed, maar het staat er toch ook dicht genoeg bij." Door deel te nemen aan de prestigieuze wedstrijd Unbound Gravel werd Bakelants definitief besmet met het gravelvirus. "Dat smaakte echt naar meer. Ik heb daar gezien dat het een hele beweging is. Gravelbiken is overgewaaid uit de VS en ik denk dat het de komende jaren het wielrennen nog verder op zijn kop zal zetten." Ten koste van mountainbiken? "Deels wel, denk ik. Mountainbiken moet je echt van kinds af doen om genoeg technische bagage te hebben op meer uitdagende parcours. Daar zijn die fietsen ook voor ontwikkeld. Niet voor op onze bospaden te rijden. Dat is overkill."

Mountainbikes zijn niet ontwikkeld voor onze bospaden. Dat is overkill. Dan is de gravelfiets beter geschikt. Jan Bakelants