De evenwichtsoefening is mislukt: hoe Lotto en Arnaud De Lie opnieuw kampen met een verloren voorjaar

di 1 april 2025 14:11

Het zijn woorden die aan de ribben zijn blijven kleven, binnen en buiten het peloton. "90% voor je sport leven is in het huidige wielrennen niet genoeg", reageerde Lotto op de competitiestop van Arnaud De Lie. Waar is het, voor het tweede jaar op een rij, spaak gelopen met de Belgische kampioen?

Net nu de koers op onze bodem zijn climax nadert, blinkt de Belgische kampioen uit in afwezigheid. Toegegeven: de voorbije weken moest je ook al met een vergrootglas speuren naar Arnaud De Lie op de voorposten, maar nu blijft hij zelfs minstens enkele weken weg van het peloton. De geschiedenis herhaalt zich, helaas. Een jaar geleden beëindigde De Lie Gent-Wevelgem op een anonieme 90e plaats. Met de tranen in de ogen. Lotto hield De Lie toen een maandje weg van de koers en moet die noodmaatregel een jaar later opnieuw inroepen. Maar waar er vorig jaar een medische verklaring werd gevonden met de ziekte van Lyme, lijkt er nu geen sprake van ziekte of fysieke malheur. Nochtans is de Belgische kampioen al een tijdje op de sukkel. De Lie moest zijn seizoensstart uitstellen na twee valpartijen tijdens de winterstage in Denia. Na de Ster van Bessèges werd hij ziekjes en in de Ronde van de Algarve was er sprake van een allergieprobleem.

Boezemvriend als trainer

Sindsdien is het steil bergaf gegaan met Gent-Wevelgem als voorlopig laatste dieptepunt. Binnen de ploeg hoor je hoe De Lie vooral plezier moet ervaren in zijn passie en beroep. Slaat het even tegen, dan durft het nog altijd maar 23-jarige talent snel te blokkeren. Dat is geen schande, zeker omdat De Lie na een woelige transferperiode meer dan ooit het gewicht van deze ploeg op zijn jeugdige schouders moet dragen. De moderne wielersport vergt veel van een renner, die niet alleen fysiek ijzersterk moet zijn, maar ook mentaal stevig in zijn schoenen moet staan. Die spagaat ervaart De Lie nu al voor het tweede jaar op een rij. Zijn zoektocht naar hoe hij zijn talent kan vertalen in prestaties, loopt niet op wieltjes.

Arnaud De Lie gaf zondag op in Gent-Wevelgem.

Vorig jaar bereidde De Lie zich voor op het voorjaar met een hoogtestage. Een marteling, zo bleek achteraf. Dit jaar veranderde De Lie het geweer van schouder en overwinterde hij grotendeels in Spanje, waar hij 3 maanden een huisje huurde. Of er in Spanje trainingstechnische fouten gemaakt zijn, daarover lopen de meningen uiteen. Of De Lie te veel of verkeerd getraind heeft, zal de performance staf nu moeten onderzoeken. Opvallend is hoe De Lie met boezemvriend Gaetan Bille over zijn eigen persoonlijke trainer beschikte. Uiteraard rapporteerden Bille en De Lie wel aan Jeroen Dingemans, hoofdtrainer bij Lotto. Maar zo'n privilege is eerder uitzondering dan regel. Aangezien de resultaten dramatisch zijn, wordt de samenwerking met Bille gestopt en traint De Lie voortaan weer onder het toezicht van het eigen sportieve departement.

Gewichtstoename

De Lie en de staf staan voor de uitdaging om de moeilijke evenwichtsoefening tot een goed einde te brengen. De Lie streeft naar vrijheid, maar is geen type dat zich in het buitenland wil isoleren. Hij heeft de warmte van zijn familie en hun boerderij nodig. De koeien en het melken ervan, ze zijn stilaan een kolderiek symbooldossier geworden. Bovendien zou De Lie geregeld zijn handrem vergeten op te trekken. Decompressie als innerlijke vijand. "Als alles loopt zoals het moet, dan werk je alles vlotjes af zoals de trainingen en het voedingsplan, waardoor je de nodige grinta hebt", legde Lotto-CEO Stéphane Heulot gisteren uit bij de RTBF. "Vandaag sputtert de machine en dan durft Arnaud te compenseren op gebied van suiker en voeding", kaartte Heulot weinig diplomatisch het gevoelige thema aan. De voorbije koersen gaf De Lie geen messcherpe indruk. Heulot: "Bij Arnaud gaat dat nogal makkelijk, wat overigens vaak een teken is van een grote motor." "Maar hij wint snel gewicht. Dat zal wel weer in zijn plooi vallen als hij het plezier en de frisheid heeft teruggevonden."

Vandaag sputtert de machine en dan durft Arnaud te compenseren op gebied van suiker en voeding. Hij wint snel gewicht. Stéphane Heulot (CEO Lotto)

Ook vorig voorjaar ging al de mist in voor Arnaud De Lie.

Ewan-vibes

In het gesprek met onze Franstalige collega's vraagt Heulot om ademruimte. "Vergeet Arnaud even. Ik twijfel er niet over dat hij sterk zal terugkeren. Misschien zelfs beter dan ooit." Lotto grijpt daarom nu in, maar doet dat volgens veel waarnemers veel te laat. Waarom hebben ze De Lie de voorbije koersen nog zo wanhopig laten spartelen? Heulot legde gisteren nog uit dat de ontgoocheling "geen verrassing is, aangezien er in de voorbereiding al een achterstand was opgelopen". Bovendien had de CEO naar eigen zeggen al alarmsignalen ontvangen in de Algarve. "Hij werd 4e in een sprintrit en zei dat hij tevreden was. Dat is niet de Arnaud die wij kennen. Zijn wil om te winnen was niet meer aanwezig."

Vergeet Arnaud even. Ik twijfel er niet over dat hij sterk zal terugkeren. Misschien zelfs beter dan ooit. Stéphane Heulot (CEO Lotto)

Arnaud De Lie zal wellicht pas in mei weer koersen.