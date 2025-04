Organisatie roept op tot veilige Ronde van Vlaanderen, met alternatief: "Nieuw fandorp vlak bij Hotond"

Het volledige plaatje moet kloppen zondag. Het peloton moet voor het spektakel op de weg zorgen in de Ronde van Vlaanderen, het publiek neemt dan weer best zijn verantwoordelijkheid ernaast. Zo roept de organisatie op om geen renners in gevaar te brengen en de volkstoeloop te spreiden.

De veiligheid van het peloton is prioritair in Vlaanderens Mooiste. Alvast voor de organisatie en provinciegouverneur. Die laatste geeft een paar duidelijke tips.

"Steek niet over, blijf van het wegdek, ga niet in de goot of op verkeerseilanden staan. Dat is gevaarlijk. Probeer ook niet die ene leuke foto nog te nemen of over te hangen met vlaggen", zegt Carina Van Cauter.

En ook amokmakers zullen extra in de gaten gehouden worden.

"Bier gooien en spuwen zijn uiteraard ook uit den boze, want zo breng je de supporters en renners in gevaar."