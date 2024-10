Onze Bavo Mortier start zondag op het WK gravel: "Met dank aan één man, want eigenlijk was ik niet gekwalificeerd"

Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en ... Bavo Mortier. Het Sporza-gezicht rijdt zondag het WK gravel in Leuven. "Ik was nooit beter, maar ik ga al héél blij zijn als ik binnen de tijdslimiet arriveer", blikt de debutant, die zijn leven (deels) omgooide, vooruit.

Voor de start van dit avontuur moeten we terug naar exact een jaar geleden.

Op het EK/BK gravel rond Oud-Heverlee ging onze Siamese socialtandem Bavo Mortier - Bert De Backer toen (noodgedwongen) elk hun eigen weg. Het Sporza-gezicht finishte laatste, de ex-profrenner veroverde plaats 14 - verschil moet er nu eenmaal zijn.

"Met die prestatie plaatste Bert zich voor het WK in Leuven. Bij mij zat dat er niet meteen in", lacht Bavo.

Maar dat is niet het einde van het verhaal.

"Want op het WK veldrijden kwamen we UCI-topman Peter Van Den Abeele tegen en die vroeg: jullie doen toch weer samen mee aan het WK gravel, hé? Toen Bert al lachend zei dat dat mij niet zou lukken, reageerde Peter: "Dan regelen we dat wel". Zo kreeg ik mijn wildcard."