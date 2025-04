Barst in wegdek door waterlek zorgt voor last minute werken op Berendries: "Maar geen zorgen voor de Ronde"

Een klein schrikmomentje in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Maandag merkte burgemeester De Croo een barst in het wegdek op de Berendries op. Het resultaat van een gat in de ondergrondse waterleiding. "Vandaag wordt er volop aan gewerkt", verzekert organisator Tomas Van Den Spiegel, die zich geen zorgen maakt.

Even alle hens aan dek op de Berendries.

De klim, die op 91,5 km van de streep staat ingepland tijdens de Ronde van Vlaanderen zondag, kampt met een scheur in het wegdek. Die kwam er na een gat in de waterleiding.

Dat lijkt een groot probleem en doet denken aan de Paterberg-heisa van vorig jaar. "Maar er is niet heel veel aan", lacht organisator Tomas Van Den Spiegel.

"Alexander De Croo, de burgemeester van Brakel, belde me er gisteren voor op. Hij wilde de scheur zo snel mogelijk gemaakt zien in functie van de Ronde. Vandaag zijn ze daar volop mee bezig, dus we moeten ons geen zorgen maken."

Woensdag(avond) zou de Berendries na een vers laagje asfalt weer toegankelijk moeten zijn.

"Zoiets maken we elk jaar wel mee", weet Van Den Spiegel. "Vorig jaar was er nog de verzakking in de afdaling richting Paterberg. Dat werd bijna een staatszaak. Maar het is mooi om te zien dat de betrokken burgemeesters heel snel reageren."