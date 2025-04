POLL Wielerclub Wattage - Nobele sportleraar, papa Boonen of gevangen Hesters: wat was de strafste stoot?

Een nieuwe week, een nieuwe zoektocht naar de strafste stoot in de wielerwereld. Uiteraard is sportleraar Bruno Van Wilderode dan een van de genomineerden. Hij reed de Ronde van Vlaanderen op een stadsfiets met maar één versnelling. Of verkies jij toch het heuglijke nieuws van de familie Boonen, of Jules Hesters die gevangen zat in zijn hotelkamer voor Gent-Wevelgem? Aan jou de keuze!