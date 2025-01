DNA Nys, seizoen 1, herbekeken: de jeugdige branie van de 13-jarige "visionair" Thibau Nys

vr 24 januari 2025 17:36

Zondagavond kun je op VRT Eén (en vanaf zaterdag al op VRT Max) kijken naar een eenmalige nieuwe aflevering van DNA Nys, met als ondertitel: De Doorbraak. Momenteel is Thibau Nys de hemel aan het bestormen, maar hoe keek Nys junior 8 jaar geleden, bij de start van de docureeks, naar de toekomst? Wij diepten enkele leuke fragmenten op uit het allereerste seizoen van DNA Nys.

13-jarige Thibau speecht op afscheid papa Sven: "Vanaf nu voor mij supporteren"

De allereerste aflevering van DNA Nys ooit begint met het afscheid van vader Sven, op het WK in Heusden-Zolder. Op de huldiging in de parochiezaal van Baal neemt ook Thibau - amper 13 jaar - zonder verpinken het woord. "Papa, je hebt vandaag dan niet gewonnen (hij werd 4e, red), maar het voelt alsof je vandaag wereldkampioen bent geworden. Ik ben enorm trots op alles wat je gepresteerd hebt." Waarna de branie van Nys junior doorschemert: "Volgend jaar zijn we hier terug. Dan ben ik nieuweling en hoop ik dat jullie allemaal voor mij supporteren."

Doorzetting, techniek en ... show: Thibau ten voeten uit na 'uitdagende Sven': "Niet met mij, vriend"

Hoewel hij regelmatig wint, primeert het speelse nog bij de jonge Nys. Tijdens een training krijgen we ook een inkijkje in de dynamiek tussen vader en zoon. Als Thibau er niet in slaagt op een staketsel te springen, wordt hij wat getreiterd door Sven. "Jongen! Altijd maar dat uitdagen!", zegt Nys junior. "Je kan daar niet eens met je voorwiel op. Maar niet met mij, hoor, vriend!"



Bekijk hieronder of het Thibau uiteindelijk ook lukt.

Thibau de visionair: "Heb het gat in de markt gevonden, maar jij wil niet luisteren"

Dat Thibau Nys niet op zijn mondje is gevallen, weten we al lang. In het eerste seizoen van DNA Nys wordt dat al meteen duidelijk. Op de vraag van zijn vader hoe hij denkt dat de wereld er over 20 jaar zal uitzien, antwoordt Thibau met jeugdige stelligheid. "Ik heb het gat in de markt al lang gevonden, maar jij wil niet luisteren: crosstubes die zichzelf opblazen. Dat je in een wedstrijd je band zelf kunt aflaten en oppompen." Vader Sven is sceptisch, want dat weegt toch allemaal zoveel. "Tegen dan zijn de fietsen zo licht, dat het niet meer uitmaakt", werpt Thibau op. Profetische woorden, want in 2023 pakte Scope uit met een soortgelijk systeem, waarmee DSM en Jumbo-Visma mee experimenteerden in Parijs-Roubaix.

Ontgoocheling (bij Thibau) na een eerste test in het Energy Lab

In navolging van de profrenners wil Thibau Nys ook eens zijn lichaam helemaal laten doorlichten in het Energy Lab van Paul Van den Bosch, nu nog altijd zijn coach. Dat wordt een beetje een ontnuchtering.



"Het is een goeie test, maar geen absoluut topniveau", concludeert Van den Bosch. "Dat is normaal, want je traint ook nog niet top." Maar toch is Thibau ontgoocheld, omdat hij betere resultaten had verwacht. "Het zet hem met de voeten op de grond en motiveert hem alleen nog maar meer", relativeert de papa.

Het eerste BK: meteen kampioen