Vicewereldkampioen Lucas Coenen draait bij en zo kan België toch meedoen aan Motorcross der Naties

Plottwist in de saga rond de Belgische deelname aan de Motorcross der Naties. Lucas Coenen is bijgedraaid en wil toch meedoen op een MX2-motor waardoor België op de valreep toch kan meedoen aan de prestigieuze landenprijs.

Het was een echte soap geworden, maar dan wel een met een happy end.

Het Belgische motorcrossteam dreigde de Motorcross der Naties te moeten missen, omdat geen enkele van de rijders op een MX2-motor wou rijden.

Jago Geerts en Brent Van doninck, de vervangers van de geblesseerden Liam Everts en Sacha Coenen, zagen het niet zitten om in 1 week een heel andere motor onder de knie te krijgen.

Lucas Coenen - dit weekend vicewereldkampioen in de MX2 geworden - had zijn zinnen gezet op de MXGP-klasse tijdens de Motorcross der Naties. Hij maakt in 2025 wellicht de overstap naar de koningsklasse.

Maar op de valreep heeft bondscoach Joel Roelants Lucas Coenen kunnen overtuigen. Geerts zal uitkomen in de open-klasse, Van doninck in de MXGP-klasse en Coenen rijdt op zijn MX2-motor. "Zo hebben we een sterk team."

De Motorcross der Naties vindt komend weekend plaats in Matterley Bassin, in Engeland. België was al 15 keer de beste in de landencompetitie.