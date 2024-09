Geen enkele Belg wil rijden in MX2-klasse en dus moet België passen voor Motorcross der Naties

"Het is met grote spijt dat we moeten aankondigen dat België zich terugtrekt van de Motorcross der Naties. Blessures en enkele omstandigheden buiten onze wil om hebben bondscoach Joël Roelants alle opties afgenomen", klinkt het.

Elk land moet aantreden met 3 rijders: 1 rijder in de MXGP-klasse, 1 rijder in de MX2-klasse en 1 rijder in de Open-klasse. Geerts en Van doninck kwamen dit jaar uit in de MXGP-klasse en vinden één week aanpassingstijd te weinig om voorbereid te zijn.

Lucas Coenen is de voor de hand liggende optie. Hij reed het hele seizoen in de MX2 en moest maar nipt de wereldtitel laten aan Kay de Wolf. "Maar Lucas wil in de Motorcross der Naties niet uitkomen in de MX2-klasse."

"Ik wil alleen MXGP rijden", zei Lucas Coenen zaterdag. "Ik heb me daarop voorbereid en voel me goed op die motor. Ik wil me meten met alle toppers en leren hoe het is."

Ondanks verwoede pogingen van bondscoach Roelants wou Coenen niet op die beslissing terugkeren en dus kan België niet anders dan te passen voor de Motorcross der Naties. Een blamage voor het Belgische team, dat al 15 keer de beste was in de Motorcross der Naties.