Lucas Coenen wint beide reeksen in slotmanche, maar Nederlander Kay de Wolf stelt wereldtitel toch veilig

zo 29 september 2024 16:48

Lucas Coenen was de beste in Castilië.

Lucas Coenen heeft ook de laatste GP van 2024 naar zijn hand gezet. Onze landgenoot was ook de beste in beide reeksen in Castilië, maar dat was niet genoeg voor de wereldtitel. De Nederlander Kay de Wolf stelde die net veilig.

Mathematisch kon de wereldtitel nog voor Lucas Coenen in de laatste manche van het WK, maar onze jonge landgenoot had een mirakel nodig om zijn ploegmaat Kay de Wolf nog van de opperste bekroning te houden in de MX2. Coenen deed er alles aan in Castilië: hij was heer en meester en domineerde beide reeksen, maar de 50 punten waren niet genoeg. De Wolf speelde het op veilig en had genoeg aan een zevende en tweede plaats voor de wereldtitel. Dat is voor de Nederlander een mooi verjaardagscadeau, want hij vierde vandaag zijn 20e verjaardag. Eén en twee dus voor Husqvarna, het team van De Wolf en Coenen. De 17-jarige Coenen won 5 van de laatste 6 races, maar kon daarmee de voorsprong die De Wolf in het begin van het jaar had opgebouwd niet meer teniet doen.

Liam Everts (KTM) eindigt als vierde in de eindstand van het WK met 749 punten. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts reed dit weekend niet mee. Hij kwam twee weken geleden, na een contact met Coenen, zwaar ten val tijdens de GP van China en brak een nekwervel.

