Weergaloze Luca Brecel heeft tegen Ding nog 1 frame nodig voor kwartfinale op WK, beslissing valt maandag

Op het WK snooker in Sheffield zijn we toe aan de tweede ronde. Daarin neemt onze landgenoot Luca Brecel het op tegen de Chinees Ding Junhui. In de eerste twee sessies was Brecel verpletterend goed. Hij trekt met een 12-4-voorsprong naar de derde sessie maandagavond en heeft nog één frame nodig voor een kwartfinaleticket.