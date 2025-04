Geen adem onderweg en op verre achterstand, maar Kim Le Court schrijft toch geschiedenis: "Ik sprintte met kramp"

Het wielervoorjaar eindigt met verrassende winnares, of toch niet? Kim Le Court ruilde de ereplaatsen in voor winst in Luik-Bastenaken-Luik. Simpel was het niet, want onderweg kon ze moeilijk ademen, loste ze al vroeg en kreeg ze krampen in de sprint. Uiteindelijk is het mede dankzij ploegleidster Jolien D'hoore dat ze wint. "Jolien zei dat ik de sprint moest inzetten vanuit het wiel van Demi en dat heb ik gedaan", zei ze achteraf vol ongeloof.

"Ik heb er geen woorden voor", opent Kimberly Le Court het interview veelzeggend. Wie deze winnares vooraf voorspelde, zal toch stevig kunnen uitpakken bij zijn of haar vrienden.

Onderweg had ze het wel lastig. "Ik kon niet ademen vandaag, maar mijn ploeggenoten en teammanager gaven me zoveel motivatie. En er was de inspanning van Julie Van de Velde om me terug te brengen in het peloton."

"Op het einde vond ik de goede benen op de Roche aux Faucons", gaat Le Court verder. "Ik hield mijn ritme vast en had het vertrouwen beet. Bergop kon ik het laatste gaatje dichten."

"Toen voelde ik me echt sterk, ik zag ze echt afzien. Ik wist dat ik misschien betere benen had. En dan was er ook nog de inspanning om naar Cedrine (Kerbaol) te rijden. In de afdaling ben ik vijf keer gestorven."