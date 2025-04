Nummers 1 van de wereld Tapia en Coello triomferen op Brussels Premier Padel

Arturo Coello en Agustin Tapia hebben de Brussels Premier Padel gewonnen. Het Spaans-Argentijnse duo, de nummers 1 van de wereld, versloegen in de finale in het monumentale Gare Maritime Alejandro Galan en Federico Chingotto, de nummers 3 van de wereld, in drie sets. Het werd 2-6, 6-4 en 6-1.