Lotte Kopecky verliest Luik "op een stom stuk": "Maar mag blij zijn met de Ronde als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is"

Haar voorjaar heeft geen climax gekregen: Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. De wereldkampioene overleefde op de Roche-aux-Faucons, maar moest op de uitloper het hoofd buigen op 11 kilometer van de finish. "Als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is, dan moet ik blij zijn met mijn zege in de Ronde van Vlaanderen", zegt ze over haar voorjaar.

Grappenmakers zullen zeggen dat de wereldkampioene gewonnen heeft in Luik. Hun shirts zijn gelijkaardig, maar het was uiteraard Kim Le Court en niet Lotte Kopecky die kon juichen op de Quai des Ardennes.

"Op zich heb ik best een goeie wedstrijd gereden", vertelde Kopecky, die losjes naar de 5e plek sprintte. De top 4 had ze moeten laten gaan op de uitloper van de Roche-aux-Faucons.

"Dat laatste stuk ... Het is een stom stuk van een kilometer waar ik de wedstrijd verlies. Op zich voelde ik me niet slecht en het eerste stuk van de Roche-aux-Faucons was goed, maar daarna moest ik de rol lossen."

"We bleven er nog met z'n vieren over op de top. Dat is geen schande. Ik hoopte nog op een terugkeer en Anna (van der Breggen) had het perfect gedaan door te anticiperen, maar helaas werd ze al voor de top teruggenomen."

Is dit nu een ontgoocheling voor Kopecky of niet? "Als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is, dan moet ik blij zijn met mijn zege in de Ronde van Vlaanderen", klonk het een beetje mysterieus.

"Ik voelde me week na week beter worden en daar trek ik me aan op. Ja, ik denk dat ik hier ooit kan winnen. Na vandaag zal ik alles laten bezinken en dan begin ik met volle goesting aan mijn voorbereiding op de Tour."