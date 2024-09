Liam Everts na nekbreuk terug in België: "Hoop dat Lucas Coenen beseft dat hij met mijn leven heeft gespeeld"

Vijf dagen nadat Liam Everts bij een zware val in Shanghai een nekwervel heeft gebroken, is de jonge motorcrosser terug in België. Everts deed vrijdag voor het eerst zijn verhaal en toonde zich opvallend scherp voor collega Lucas Coenen, met wie hij zondag botste. "Hij gaat er te licht over, voor hetzelfde geld was ik er niet meer."

"Het was geen zware val, maar gewoon heel ongelukkig", blikt hij terug. "Het kan in elke wedstrijd gebeuren. Ik ben heel ongelukkig met mijn hoofd in de grond terechtgekomen. Ik herinner me alles nog, ik ben nooit "weg" geweest."

Everts werd niet veel later succesvol geopereerd in China. Na enkele zware dagen in Shanghai landde hij donderdag op Belgische bodem. Vrijdag deed Everts in een nekbrace voor het eerst zijn relaas over de bewuste val.

Vorig weekend tijdens de GP van China hield de motorcrosswereld even zijn hart vast. Liam Everts kwam zwaar ten val na een ongelukkige botsing met Lucas Coenen en bleef liggen. Onze landgenoot brak zijn nekwervel en was even het gevoel in zijn ledematen kwijt.

"Daarna zijn we naar twee ziekenhuizen gereden, die er niet al te best uitzagen. Maar gelukkig heb ik via het team een goede tolk gekregen en zijn we naar een internationale afdeling gebracht. Daar was een topspecialist aanwezig, dat is mijn geluk geweest."

Na zijn val was de chaos groot, getuigt Everts. "De eerste vijf uren waren verschrikkelijk. De paniek was groot. Meteen na de val snelden mensen me ter hulp. Iemand wilde meteen mijn helm afdoen, maar ik riep dat dat niet mocht. Gelukkig was mijn papa snel bij mij, hij zei ook dat iedereen van me moest afblijven."

Meteen na de val bleef Everts roerloos liggen. De jonge motorcrosser had even geen gevoel in zijn ledematen. "Dan begin je aan van alles te denken, de ergste scenario's. Gelukkig kwam na enkele minuten mijn gevoel stilletjes weer terug. Maar pas veel uren later, toen ik wist dat ik dat gevoel niet terug zou verliezen, was ik wat gerust."

Lucas Coenen, die Everts onvrijwillig ten val bracht, betuigde eerder al zijn spijt en noemde het een race-incident. "Maar waar trek je de lijn?", vraagt Everts zich af.



"Of het nu een race-incident was of niet, daar ga ik mijn mening niet over geven. Maar mijn mening is wel dat alles wat Lucas in die race in de weg stond, opzij moest. Ik hoop dat hij beseft dat hij daar wel met mijn leven heeft gespeeld."

"Ik ben er nog goed vanaf gekomen, maar voor hetzelfde geld zat ik hier niet. We hebben al contact gehad via sms, maar ik vind dat hij er licht over gaat. Ik weet dat hij dit niet met opzet deed, maar dat verandert niets aan mijn situatie."

"Het is jammer dat deze risico's aan onze sport verbonden zijn, maar dit had volgens mij wel kunnen voorkomen worden. Er is ook niets van bestraffing gekomen. Er moet tegen dit soort incidenten strenger opgetreden worden."