Iedereen kende hun plannetje, tóch konden Beerschot-fans derby stopzetten: hoe kon dit gebeuren?

"Ik geef het jullie op een papiertje, volgende week is er geen laatste fluitsignaal. Tenzij we 0-2 voor staan, maar dat gaat niet gebeuren."

"Als wij zeggen dat we het laten ontploffen, dan gebeurt dat ook. Ik ben al meer dan 30 jaar supporter van Beerschot , ben hier opgegroeid en heb voor deze club in de cel gezeten. Die 1 op 24 is voor ons een drama."

"Er zitten namelijk een paar gaten in het handhavingskader rond wedstrijden. Daarom stelden we in maart - voor de verkiezingen - al de vraag aan de nieuwe federale regering om er werk van te maken."

Parys staaft zijn pleidooi met enkele voorbeelden van limieten waar de betrokken partijen momenteel op botsen.



"Voetbalclubs hebben nu geen volledige fouilleringsbevoegdheid. Ze mogen enkel een oppervlakkige 'pat down' uitvoeren. Daar kan je pyrotechnisch materiaal, dat tegenwoordig zo groot is als een lippenbalsem, niet mee vinden. Wij zijn vragende partij om onze verantwoordelijkheid te nemen, maar we moeten wel de instrumenten krijgen om dat te mogen doen."

De CEO gaat verder met het benoemen van de lacunes in het huidige systeem.

"Als supporter mag je niet met een masker in het stadion zitten, maar de bevoegdheid om het af te nemen is voor de politie. Daarom willen we graag nieuwe afspraken maken met de ordediensten: wie doet wat wanneer? Een volgend voorbeeld is dat wij vragende partij zijn om te kunnen controleren wie een stadion binnenkomt aan de hand van biometrie (alles wat je aan een lichaam kan meten, red.), maar dat is vandaag verboden."

"Wij zijn ook voorstander van de invoering van een internationaal stadionverbod. Want tijdens de Antwerpse derby zakte een tiental fans uit Nederland af. Niet om naar de match te kijken, wel om amok te maken."

Rest de vraag: waarom besliste men dan niet gewoon om alle bezoekende fans te weren? Iets wat men in Nederland al vaker deed in de clash tussen Ajax en Feyenoord.

Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever zette het licht toch op groen. En ook de Pro League was geen voorstander.

"Het probleem is dat je daarmee op voorhand al een groot aantal supporters zonder snode plannen straft", duidt Parys.

"Het is een moeilijke afweging om te maken. Eerst en vooral is er nog niks gebeurd. En bovendien gaat het om een kleine groep mensen - ik weiger ze consequent fans te noemen - die zich niet weet te gedragen. Daarom gaan we niet snel over tot zo'n ingrijpende maatregel die honderden onschuldige mensen treft."