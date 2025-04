Ultieme extase: Lyon maakt in slotseconde gelijk tegen Manchester United, André Onana is de schlemiel

In de aanloop naar de match hadden Nemanja Matic en Andre Onana steekjes naar elkaar uitgedeeld die breed werden uitgesmeerd in de pers.



Matic noemde Onana "een van de slechtste keepers uit de geschiedenis van Manchester United", de Kameroener beet van zich af door te stellen dat hij tenminste prijzen gewonnen had met de club, iets waar de Serviër in zijn 5 jaar United niet in geslaagd was.



Die psychologische oorlog leek vooral in het hoofd van Onana gekropen te zijn - Matic bleef op de bank bij Lyon - want bij de 1-0 van Thiago Almada grabbelde hij pijnlijk.