Met kunst- en vliegwerk én een penaltysave houden 10 Rangers-spelers stand tegen Bilbao

Met Nicolas Raskin en Cyriel Dessers was Rangers-Bilbao overgoten met een Belgisch sausje, maar voor de Rangers smaakte dat sausje al snel bitter toen Robin Pröpper op advies van de VAR rood kreeg. Een gouden kans voor Bilbao om de partij in de heenmatch al dood te maken. Met een mannetje meer hadden de Basken wel het overwicht, maar Rangers zorgde voor genoeg dreiging om er geen eenrichtingsverkeer van te maken.

Rangers-coach Barry Ferguson had een gewaagde gok genomen door in doel vaste waarde Jack Butland te vervangen door Liam Kelly. Dat zou een schot in de roos blijken.

Want Kelly speelde de wedstrijd van zijn leven. Tot hij een kwartier voor tijd toch werd geklopt door Alex Berenguer. De VAR had zeeën van tijd nodig om de fase te bekijken.



Het leek evident dat de goal afgekeurd zou worden voor buitenspel, maar in de aanloop was er sprake van hands van Balogun. Uiterst licht, dat wel.



Diezelfde Berenguer mocht het opnieuw proberen, nu vanaf elf meter. Hij koos voor het midden, Kelly was al naar een hoek vertrokken, maar trapte de bal nog weg met zijn been.



Ibrox ging uit zijn dak, alsof er een doelpunt werd gevierd. Goals vielen er uiteindelijk niet. Zal Bilbao zich dat in de terugmatch nog beklagen?