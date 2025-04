Lazio in vieze papieren, Noren van Bodø/Glimt staan dicht bij halve finales

De ijzige trip naar Noorwegen is Lazio slecht bevallen. De Romeinen begonnen als grote favoriet aan de match tegen Bodø/Glimt, maar twee goals van Ulrik Saltnes na de rust zorgen ervoor dat ze met een kater terugkeren naar Italië.

Van de Italiaanse zon naar de Noorse sneeuw. De spelers van Lazio zullen donderdagochtend toch eens vreemd opgekeken hebben toen ze een wit tapijt op het veld van Bodø/Glimt zagen liggen.

Die sneeuw maakte tegen woensdagavond plaats voor een bespeelbaar veld, maar het gevoel van de Romeinen is er in de volgende 90 minuten niet warmer op geworden.

Kort na rust zette Ulrik Saltnes de thuisploeg op voorsprong en 20 minuten later schonk diezelfde Noor Bodø/Glimt zelfs een dubbele bonus.

De kans dat een Noorse ploeg voor het eerst een Europese halve finale speelt, is dus stevig toegenomen. Of recht Lazio volgende week toch nog de rug in het warmere Italië?