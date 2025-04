Tottenham kan zichzelf niet belonen, Theate houdt stand met Frankfurt

Met Arthur Theate stond er slechts één Belg tussen de lijnen. Michy Batshuayi zou bij Frankfurt de hele match op de bank blijven.

De eerste helft was in evenwicht, zowel op het veld als in de score. Hugo Ekitike en Pedro Porro zetten hun naam op het scorebord. Ekitike had zelfs nog een tweede keer kunnen scoren, hij trapte te slap.



De tweede helft was bijna volledig voor Tottenham. De Braziliaanse doelman Kaua Santos had, tot afgrijzen van de Spurs, een begenadigde dag. En als hij dan toch eens geklopt was, werd hij gered door de paal.



Frankfurt zag het graag gebeuren. Zij kunnen het nu thuis afmaken en liggen dus nog altijd op koers om na 2022 de Europa League opnieuw te winnen.