5 keer meer stadionverboden in ons land, Pro League juicht ingrijpen clubs toe: "We willen sterk signaal geven"

di 20 augustus 2024 18:37

Van 40 naar 200 stadionverboden per jaar. Fans die zich misdragen in het voetbal doen dat steeds vaker niet ongestraft. Onder meer Club en Antwerp grepen dit seizoen al zélf in bij de eigen supporters. De Pro League juicht die evolutie toe: "Ik zie het begin van een cultuurshift. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zulke mensen nooit meer welkom zijn", vertelt CEO Lorin Parys.

Nog maar 4 speeldagen achter de rug en het is toch alweer een woelig seizoensbegin geweest in de Jupiler Pro League. Het meest recente incident: toen Denis Odoi zijn tweede geel pakte voor een overtreding op Gustaf Nilsson tijdens Antwerp-Club Brugge, kreeg die laatste bijna een vuurpijl op zich. Pro League-CEO, Lorin Parys, betreurt het voorval, maar kijkt hoopvol naar de toekomst."Kijk, ik zal pas gelukkig zijn als er nul incidenten zijn in ons voetbal. Ik vind dit helemaal geen goede zaak, zeker niet als mensen zoiets doms en strafbaars doen. We doen er vanuit de Pro League alles aan om ervoor te zorgen dat die mensen nooit meer welkom zijn bij ons." En dat blijkt te lonen. Parys ziet een evolutie in vergelijking met de voorbije jaren, waarbij clubs steeds meer zelf stadionverboden uitdelen. Onder meer Club Brugge en Antwerp deden dat al dit seizoen.

We treden niet alleen veel strenger op, maar ook veel vaker en sneller. Lorin Parys

"Sinds het veiligheidsplan dat we samen met de minister van Binnenlandse Zaken hebben uitgerold, zijn we van 40 naar 200 stadionverboden per jaar gegaan. Dat komt omdat we niet alleen veel strenger optreden, maar ook veel vaker en sneller."

"Wie iets mispeutert in een stadion, wordt onmiddellijk geschorst en zal dus de volgende wedstrijd niet kunnen bijwonen. Bovendien wordt diens sanctie gemiddeld binnen de 25 werkdagen uitgesproken. Daardoor zitten we in de voorbije twee jaar al cumulatief aan 500 jaar aan stadionverboden."

"Daarmee willen we een heel sterk signaal geven: wie zich misdraagt in een stadion, is niet welkom in een profclub."

Vuurpijlen zijn alomtegenwoordig in het voetbal.

Een cultuurshift en wachten op de politiek

Het lijkt een combinatie van twee factoren: de clubs en de Pro League die zelf meer middelen hebben om supporters te weren uit de stadions, en het bewustzijn van de clubs dat groter is dan vroeger. "Ik zie het begin van een cultuurshift", zegt Parys. "Clubleiders spreken zich ook heel sterk uit over zulke incidenten. Dat vind ik heel belangrijk. We zien ook dat er actie ondernomen wordt en er streng wordt opgetreden. Dat alles zorgt er toch voor dat we aan die cultuurshift bezig zijn, die we wilden zien na de lancering van het veiligheidsplan." Het heikele punt blijft natuurlijk de controle van die stadionverboden, aangezien stewards maar een oppervlakkige fouille mogen uitvoeren. "We hebben de overheden in dit land gevraagd om ons meer fouilleringsbevoegdheid te geven. Bovendien zouden supporters met een stadionverbod zich op een elektronische manier moeten melden bij een politiekantoor tijdens een wedstrijd, zodanig dat er geverifieerd kan worden dat iemand effectief het stadion niet betreedt." "We werken ook aan een nieuw kader om met biometrie te kunnen werken, om snelle toegangscontroles mogelijk te maken en te weten wie er in het stadion zit. Natuurlijk zijn we ook vragende partij om de wet op de privacy aan te passen. Zo kunnen we stewards bijvoorbeeld een lijst geven met foto's van supporters met een stadionverbod, waardoor zij die sneller kunnen herkennen en de toegang kunnen weigeren." Maar wat dan in tussentijd? "We zijn samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Universiteit van Gent aan het kijken op welke manieren de wet moet worden aangepast en de nieuwe Voetbalwet zorgt er voor dat we spotchecks kunnen doen. Zo krijgen stewards de mogelijkheid om de identiteit te controleren van bepaalde vakken en van mensen die daar binnengaan."

Club Brugge won met 1-0 van Antwerp dankzij een penalty van Nilsson.

Zeroriskbeleid