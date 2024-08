Antwerp veroordeelt "wansmakelijk en gevaarlijk gedrag" van supporters: "Dit beschadigt imago van club"

Antwerp zal de supporters die vuurpijlen hebben gegooid in het vak met Club Brugge-supporters en naar spits Gustaf Nilsson, "identificeren en gepast straffen", klinkt het in een statement van de club.

In het slot van de partij tussen Club Brugge en Antwerp zat het spel even op de wagen na een rode kaart voor Denis Odoi. Antwerp-fans gooiden vuurpijlen op het veld en daarbij werden twee supporters geraakt.

"RAFC veroordeelt ten stelligste het gedrag van een aantal individuen, gisteren in het uitvak van het Jan Breydelstadion. Het gooien van vuurpijlen hoort niet, brengt mensen in gevaar en kan ernstige gevolgen hebben. We hebben intussen vernomen dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen", klinkt het bij Antwerp.

"Als club distantiëren we ons uitdrukkelijk van dergelijk wansmakelijk en gevaarlijk gedrag. We zullen er - samen met de thuisploeg en de ordediensten - alles aan doen om de daders te identificeren en gepast te straffen. Deze enkelingen beschadigen het imago van de club en horen niet thuis in een voetbalstadion, noch in de Rood-Witte familie."

"De club heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het creëren van een veilige voetbalomgeving en het kunnen identificeren van de juiste personen. Dat gebeurt in overleg met alle bevoegde instanties, zowel binnen het voetbal als erbuiten. We gaan dat blijven doen en verder uitbreiden."

Er hangt Antwerp nog een straf van het bondsparket boven het hoofd. Het dreigt drie wedstrijden op verplaatsing te moeten spelen zonder supporters.