Chelsea legt na rust groot klasseverschil bloot in Polen en staat al met anderhalf been in halve finale

Legia Warschau einde 0 - 3 herbekijk Chelsea CHE 17/04 21:00 LEG 49' - Doelpunt - Tyrique George (0 - 1) 57' - Doelpunt - Noni Madueke (0 - 2) 59' - Verv. Reece James door Marc Cucurella 74' - Doelpunt - Noni Madueke (0 - 3) 75' - Verv. Malo Gusto door Mathis Amougou 75' - Verv. Juergen Elitim door Claude Gonçalves 75' - Verv. Luquinhas door Tomáš Pekhart 75' - Verv. Tyrique George door Shumaira Mheuka 83' - Verv. Kacper Chodyna door Vahan Bichakhchyan 83' - Verv. Maximillian Oyedele door Mateusz Szczepaniak UEFA Conference League - speeldag 1 - 10/04/25 - 18:46 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Tyrique George na 49', 0 - 1 49' Tyrique George 0 - 1 Tyrique George 49' goal door Noni Madueke na 57', 0 - 2 57' Noni Madueke 0 - 2 Noni Madueke 57' goal door Noni Madueke na 74', 0 - 3 74' Noni Madueke 0 - 3 Noni Madueke 74'

Als een gemiste penalty slechts een voetnoot is, weet je dat Chelsea een vlotte zege geboekt heeft. De Londenaars trokken de rust in met een 0-0-stand, maar legden er na de pauze 3 in het mandje van Legia Warschau. De topfavoriet stevent zo af op een vlotte kwalificatie voor de halve finale in de Conference League.

Tussen de 'kleinere' teams in de Conference League loopt dit seizoen één reus rond. Chelsea walst de competitie al heel het seizoen plat.

Niet te verwonderen dus dat ze voor hun kwartfinale tegen Legia Warschau de grote favoriet waren. Maar voor rust bleken de Polen toch iets stugger dan gedacht.

The Blues moesten wachten tot na de pauze om hun overwicht een eerste keer te verzilveren. De jonge Tyrique George (19) - een van de vele experimentele namen in de ploeg van Chelsea - was goed gevolgd en duwde een rebound binnen.

Daarna ging het een stuk sneller voor de Londenaars. Kapitein James pikte een slechte uittrap op, Madueke mocht als eindstation koelbloedig binnenschuiven.